Güven Yalçın: Benim şansım Şenol Güneş oldu

Bayer Leverkusen altyapısında 12 yıl geçirdikten sonra, geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan Güven Yalçın ilk yılında adını taraflı tarafsız tüm futbolseverlere ezberletti. 20 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımda 22 maça 8 gol, 4 asistlik bir performans sığdırınca A Milli Takım rüyası da gerçek oldu. Milli maçların bitimi ile soluğu Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan ailesinin yanında alan Güven Yalçın'la babası İbrahim Yalçın'ın sahibi olduğu nakliye firmasında buluştuk. Genç oyuncu, Türkiye'deki ilk yılını değerlendirirken teknik direktör Şenol Güneş'i yere göğe sığdıramadı.

ŞAMPIYONLUĞA OYNAYACAK GÜCÜMÜZ VAR

Beşiktaş'a imza attığında takımdaki 7. forvet olduğunu hatırlatan Güven, "Kimse oynar gözüyle bakmıyordu. Önümde çok tecrübeli golcüler vardı. Ben kendime inanıyor ve güveniyordum. Şenol Hocam da bana inandı ve güvendi, formayı verdi. Ben de attığım goller ile bana olan güvenini boşa çıkarmadım. A Milli Takım'a davet ettiği gün ise dünyalar benim oldu" dedi. Güven, takımın başına geçen yeni teknik adam Abdullah Avcı içinse, "Şampiyonluğa oynayacak güce sahibiz. Yeni hocamızla ligde ve Avrupa'da taraftarımızı mutlu edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa'da oynayan gurbetçi futbolculara seslenen Güven, "Kendine inanan Süper Lig'e gelsin. Kaybolurum mantığı ile kimse hareket etmesin. Süper Lig tabii ki kolay değil. Fakat yeteneğine güvenen ve çok çalışan hakkını mutlaka alır. Ben Bayer Leverkusen'de U19 Ligi'nde oynarken Beşiktaş'a gittim ve A Milli Takım'a kadar yükseldim. Antalyasporlu Nazım Sangare Almanya 3. Ligi'nden geldi ve o da A Milli Takım'a çağrıldı" hatırlatmasını yaptı.

HAT-TRICK YAPTIM BABAM SİGARAYI BIRAKTI

SABAH Almanya'dan Çağlayan Aktürk'e konuşan Güven, futbol sayesinde en büyük kazancının babasına sigarayı bıraktırmak olduğunu söyledi. Genç yıldız, "Babama sigarayı bırakmasını söyledim. 'Hat-trick yaptığın ilk maçta bırakacağım' dedi. Önce Nisan ayında Ç.Rize'ye, ligin son maçında da Kasımpaşa'ya 3 gol attım. Babam da bana verdiği sözünü tuttu" dedi.

GENÇ JENERASYON 2020'DE OLACAKTIR

A MILLI Takım ile ilk resmi maçına 5 dakikalık bir süre de olsa İzlanda karşısında çıkan Güven şunları söyledi: "Son Dünya Şampiyonu Fransa'yı tarihimizde ilk kez yenince kendimize müthiş güvendik. Havaya girmedik, ayaklarımız yere basarak İzlanda'ya gittik ama rakibimiz fizik gücü yüksek oyunculardı. Eğer o maçı alsaydık, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok büyük avantajımız olacaktı. Grupta kartları yeniden dağıttık. Bu takım Şenol Güneş ile EURO 2020'de olacaktır."

O GÜNÜ UNUTAMAM

BABA İbrahim Yalçın, yağmur-çamur demeden peşinden koşturduğu oğlunun A Milli Takım'a davet edildiği günü hayatı boyunca unutmayacağını söyledi. Güven, Şenol Güneş tarafından 18 Mart 2019'da Arnavutluk ve Moldova ile oynanan maçların aday kadrosuna alınmıştı. İlk kez 30 Mayıs'ta Yunanistan'ı 2-1 yendiğimiz özel maçta sahaya çıktı.