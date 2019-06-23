Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Diagne'yi sattı!

GALATASARAY İÇİN FABİAN DELPH İDDİASI

İngiliz medyası Manchester City'nin göndermeye sıcak baktığı Fabian Delph ile Galatasaray'ın ilgilendiğini iddia etti. A.Madrid'in yıldızı Rodri'yi almaya çalışan İngiliz devi, bu transferi bitirirse Delph ile yollarını ayırmayı düşünüyor. EURO 2020'de İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer almak isteyen Fabian Delph'in de daha fazla şans bulacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi. Daily Mail'deki habere göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilgi duyan G.Saray, Delph'i renklerine bağlayabilir. Geçen sezon 20 maçta forma giyen futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor.