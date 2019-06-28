Son dakika transfer haberleri: Levent Tüzemen'den Ianis Hagi-Galatasaray bombası

SORU: Uzun süredir Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin satışı bekleniyor. Satışta ne sorun var? Elde mi kaldı?

GALATASARAY yönetimi ile Fatih Terim Avrupa'da da başarılı olacak bir takım kurmayı planlıyor. Hedefi olan başarıya aç oyuncular belirlendi. Özellikle bonservisi elinde isimler belirlendi ve çoğuyla görüşüldü, prensipte anlaşıldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması transferler konusunda elini güçlendiriyor. UEFA'nın "Satmadan alamazsın" kuralına göre Diagne'nin Suudi Arabistan'a satılması bütün transferlerin önünü açacak. Diagne bildiğim kadarıyla Al-Nasır kulübüyle yıllığı 5 milyon Euro'dan anlaştı. Galatasaray yönetimi doğru bir yol çizerek, "Tok satıcı" gibi davranıyor ve gol kralı olan Diagne'yi 15 milyon Euro'dan aşağıya satmamayı planlıyor. Suudi Ligi 16 Ağustos'ta start alacağı için Al- Nasır kulübü işi ağırdan alıyor. Gerçek şu ki; Diagne'ye yıllık 5 milyon Euro ödemeyi taahhüt eden Al-Nasır kulübünün bu transferi Galatasaray'ın istediği rakamın altında bitirme şansı yok