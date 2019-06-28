Trabzonspor borçlarını yapılandırdığını açıkladı

Trabzonspor; Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:
"Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.
Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla."