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borçlarını yapılandırdığını açıkladı

, mevcut finansal borçlarını 2 yılı ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Giriş Tarihi: 28.6.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 19:09
Trabzonspor borçlarını yapılandırdığını açıkladı

Trabzonspor; Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla."

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Trabzonspor borçlarını yapılandırdığını açıkladı
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