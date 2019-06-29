Beşiktaş, Luciano Narsingh transferinde sona geldi

Beşiktaş, taraftarının heyecanla beklediği yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, kanat bölgesi için gündeme aldığı isimlerden birisi olan Luciano Narsingh'i kadrosuna katmak üzere. Swansea City ile sözleşmesi yarın itibarıyla sona erecek olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tarafların karşılıklı el sıkıştığı öğrenildi.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transfere sıcak baktığı ve son anda bir aksilik yaşanmazsa Narsingh'in birkaç gün içinde resmi mukaveleye imza atıp, siyah-beyazlı formayı sırtına geçireceği belirtildi. Swansea, 2017 yılı ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'ın da transferine gündemine gelen Narsingh'i 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'dan kadrosuna katmıştı.

LUCIANO NARSINGH KİMDİR?

Hollandalı futbolcu, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Zeegburia ve Heerenveen altyapılarında da oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 2010 yılında Heerenveen A takımına alındı. Forma giydiği iki sezon boyunca burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç futbolcu 4.1 milyon Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'a transfer oldu. Daha sonra PSV'de de iyi bir performans ortaya koyan Hollandalı yıldız, 4.6 milyon Euro ile İngiliz ekibi Swansea'nin yolunu tuttu. Sağ ayağını etkili kullanan Narsingh, her iki kanatta da görev yapabiliyor.