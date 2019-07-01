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Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 13:04
Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Ulus'taki Liv Hospital'da rutin sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Kontroller kapsamında EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri uygulanan oyuncuların, kardiyoloji, göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere tüm branşlarda muayeneden geçirildikleri aktarıldı.

Takım doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde yer alan Serdar Aziz, Jailson, Michael Frey, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Victor Moses, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Harun Tekin ve Alper Potuk'un fotoğrafları kulüp tarafından paylaşıldı.

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Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
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