Rizespor cephesinden bir Vedat Muriç açıklaması daha

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, bugün gerçekleşen altyapı seçmelerinde yaptığı açıklamada Vedat Muriç transferi hakkında bundan sonra teklifi kendilerinin yapacaklarını ifade etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Kartal, oyuncuları Vedat Muriç'in transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Kartal yaptığı açıklamada teklifleri artık kendilerinin yapacaklarını ifade etti. Kartal açıklamasına şu şekilde devam etti:



"Oyuncumuz Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı. Vedat ile ilgili ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geldi. Biz de bu iki kulüpten birinde oynamasını isteriz. Neticede bizim kulübümüzde parlayan bir arkadaşımız. Bizim kafamız belirlediğimiz bir bedel var. Bir onu yakalayacağız. O kulüplerden yararlanabileceğimiz futbolcular var. Bundan sonra teklifi biz yapmak istiyoruz. Biz istediğimiz oyuncuları ve istediğimiz bedeli kulüplere sunacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer zor iş. Bakkala gider gibi şunu alıyorum deyip alamıyorsunuz. İyi araştırıyoruz, iyi oyuncular arıyoruz. Hocamız ve ekibimiz İstanbul'da çalışma içerisinde. İyi bir ekip kuracağız bundan Rizelilerin ve Rizesporluların hiç şüphesi olmasın.''