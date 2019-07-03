Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'a sürpriz golcü

JİMMY VE ŞENER RESMEN ASLAN!

Galatasaray'ın, bedelli askerlik görevini yapmadan önce sağlık kontrolünden geçirdiği Şener Özbayraklı ve önceki akşam İstanbul'a gelen Jimmy Durmaz, dün resmen sarı-kırmızılı takımın futbolcusu oldu. 29 yaşındaki sağ bek Şener, Cimbom'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki sol kanat Jimmy'nin ise mukavelesi 3 yıllık. 2019-2020 sezonunda 6 milyon TL alacak olan Şener, 2020-2021'de 7 milyon TL kazanacak. Jimmy ise ilk sezon 6, ikinci sezon 7, üçüncü sezon ise 8 milyon TL sabit ücret alacak. Geçen sezon F.Bahçe forması giyen Özbayraklı, 18 maçta oynadı ancak gol veya asist kaydedemedi. Jimmy ise Toulouse ile Fransa Ligue 1'de 36 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.