Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe kalecisini buldu

Fenerbahçe'de sadece bir sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas, Avrupa'nın büyük kulüplerini birbirine düşürdü. Babasında olan haklarını dünyaca ünlü menajerlik şirketi sahibi Fali Ramadani'ye devreden Eljif, hakkında verilecek kararı bekliyor. İtalyan basını, Makedonya Milli Takımı'nda forma giydiği için tatile geç çıkan ve halen Mykonos'ta olan oyuncunun Ramadani'den haber beklediğini yazarken, Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin çok istediği futbolcu için İtalyan kulübüne 'evet' dediğini manşetine taşıdı. Ünlü menajerin Eljif'i isteyen bir diğer İtalyan ekibi İnter ile de görüştüğü ve durumun olumsuz olduğu da haberde yer aldı. İtalya cephesinde bunlar yaşanırken, Atletico Madrid yöneticileri de dün soluğu İstanbul'da aldı.