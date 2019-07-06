SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray transfer haberlerinde flaş gelişme! Galatasaray forvetini buldu...

Geçtiğimiz 2 yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon transferinde hızlı ekipleri arasında yer alıyor. Özellikle Fatih Terim'in hocalığında başarılı iki sezon geçiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon verim alamadığı forvet hattını iyi bir transfer yaparak halletmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde takımın birinci santraforu Mbaye Diagne gitmek istemediğini açıklasa da yönetim futbolcuyu ikna etmek için çabalıyor. Diagne'nin satılması durumunda yıldız bir isimle anlaşma sağlayacak olan aslan, bu sayede gol yollarındaki sıkıntılarını halletmeye çalışacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri…

GALATASARAY FORVETİNİ BULDU! FUTBOLCUDA ANLAŞMA TAMAM!

Galatasaray'ın forvet transferi ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir. Gelişmeler geldikçe öğrenebilirsiniz…