Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi , yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 14:49
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN