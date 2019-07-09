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: "'a isteyerek geldim"

İstikbal Mobilya ’un yeni transferi , sarı kırmızılı takıma isteyerek geldiğini ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 14:02
Dja Djedje: Kayserispor'a isteyerek geldim
Uzun süre Fransız takımlarında forma giydikten sonra geçen sezon Ankaragücü'de oynayan ve dün de İstikbal Mobilya Kayserispor ise 1+1 yıllık sözleşme yapan Dja Djedje, sarı kırmızılı forma altında başarılı olacağına inandığını söyledi. Dja, "Başkanımıza ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Kayserispor'u seçtim. Birkaç kişiye sordum ve olumlu dönüşler aldım. O yüzden Kayserispor'a gelmeyi tercih ettim" dedi.
Dja Djedje, "Benim de kendimce hedeflerim var. Geçen sezon Ankaragücü'de oynadım. Bu sezon Kayserispor'da başlayacağım. Onun için Kayserispor forması ile elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.
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Dja Djedje: "Kayserispor'a isteyerek geldim"
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