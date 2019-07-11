Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Ricardo Quaresma kararını verdi

BENİM İLK PLANIM TYLER BOYD

1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen teknik heyetin gelecekle ilgili planlarında yer almayan ve ABD'ye transferi konuşulan Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman'la görüştükten sonra takımla birlikte çalışmalara başladı. Perde arkasında yaşananlar ise şöyle: Abdullah Avcı, 35 yaşındaki yıldız için yaptığı görüşmede, "Ricardo'nun kalması halinde, sonradan oyuna alırım ve 30 dakika gibi kısa sürelerde görev veririm. Kendisini 11'de düşünmüyorum. Benim ilk planımda Tyler Boyd var" ifadelerini kullandı. Başkan Orman da Quaresma ile pazartesi günü Ümraniye'de bir araya geldi.

HIRSLI BAŞLADI, TEBRİĞİ ALDI

Orman; tecrübeli futbolcuya, "Geçmiş alacaklarını bırak, sözleşmeni karşılıklı feshedelim. ABD'de 2-3 yıl daha forma giyer, para kazanırsın" dedi. Quaresma ise Beşiktaş'ı çok sevdiğini belirterek, "Burada mutluyum, kampta hocama kendimi göstermek istiyorum. İdmanlardaki performansıma göre karar versin. Sonra gerekirse tekrar konuşalım" karşılığını verdi. Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarının ilk üç gününde hırslı ve istekli görünen Quaresma, Riva'da öne çıkan isimlerden biri oldu. Avcı, dünkü idmanda performansından memnun kaldığı oyuncusunu tebrik etti.