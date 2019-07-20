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milli takım tercihini yaptı:

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi 'da forma giyen milli takım tercihini 'den yana kullandı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu 2014 yılında Groningen altyapısından Feyenoord'a transfer olmuş ve alt yaş kategorilerinde de Hollanda'da forma giymişti.

Giriş Tarihi: 20.7.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 21:33
Orkun Kökçü milli takım tercihini yaptı: Türkiye

TRT Spor'un haberine göre Feyenoord'da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan genç futbolcu Orkun Kökçü milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Feyenoord ile sözleşmesini uzatan Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giymişti.

18 yaşındaki Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı.

Feyenoord ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Orkun Kökçü milli takım tercihini yaptı: Türkiye
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