Tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan Yeni Malatyaspor'a imza attı!

Fatih Terim tarafından 2009 yılında Manisaspor'da oynarken milli takıma çağrılan Ufuk Ceylan, ikinci lig takımında oynayıp milli takıma çağrılan nadir futbolcular arasında yer almıştı. Ufuk Ceylan, Türkiye ile İspanya arasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan ve İspanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta kadroda yer almıştı. Ufuk Ceylan ayrıca Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupasını kazandığı 2013-2014 sezonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karşısında 4 penaltı atışını kurtararak kupanın kazanılmasında büyük rol oynamıştı.

MALATYASPOR'UN YENİ TRANSFERİ UFUK CEYLAN'IN KARİYERİ...

23 Haziran 1986'da İzmir'de dünyaya gelen Ufuk Ceylan, Altay altyapısında yetişti. Ufuk Ceylan sırasıyla Manisaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Alanyaspor formaları giymişti. Tecrübeli kaleci kariyerinde 56 Süper Lig karşılaşmasında, 38 Türkiye Kupası karşılaşmasında, 30 Spor Toto 1. Lig maçında ve 3 de Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giydi.

Yeni Malatyaspor tarafından yapılan resmi açıklama ise şu şekilde;

"Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ufuk Ceylan. Bugün yapılan görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Ufuk Ceylan ile 1+1 sözleşme imzaladı."