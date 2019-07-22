Fenerbahçe - Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Avusturya'ya giden Fenerbahçe, Graz kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertliler dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçeli futbolcular, ısınma hareketleri ve koşu ile idmana başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan Altay Bayındır, dün Graz'da ilk defa kaleci antrenmanında takıma dahil edildi. Genç kaleci, elindeki atelin çıkmasının ardından eldiveni giyerek, çalışmalar başladı.