Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için forma şartı

Trabzonspor'un kaptanlarından Yusuf Yazıcı'ya Lille ve Lazio kulüplerinin ilgisi artarak sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, 22 yaşındaki oyuncuyla sürekli görüşerek motivasyonunu da artırmaya çalışıyor. Bu arada Lille kulübü geçtiğimiz günlerde anlaşamadığı Trabzonspor'a yeni bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Önceki görüşmenin detayları ise ortaya çıkmaya başladı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Lille'den 20 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay istediği ayrıca Başkan Ağaoğlu'nun Lille kulübü yetkililerine, "Bu transferin gerçekleşmesini istiyorsanız 2650 adet forma almalısınız" diye farklı bir teklif yaptığı öğrenildi. Bir forma 200 liradan satılırken bu da ekstradan 530 bin TL anlamına geliyor.

Başkan ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde giymesi için Abdülkadir Ömür'e verdiği ayakkabılarını dünkü idmanda imzalattı. Ağaoğlu, "Açık artırmada satacağım ve geliri de kulübe bağışlayacağım" dedi.