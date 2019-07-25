Trabzonspor'da stopere Chancel Mbemba

Forvet transferi için yoğun mesaide olan Trabzonspor, Zargo Toure'nin takımdan ayrılmasından sonra savunma bölgesine de bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda birçok isimle görüşen bordomavililer, Porto'da forma giyen 24 yaşındaki Kongolu stoper Chancel Mbemba Mangulu'yu kiralamak için girişimlere başlayacak. Menajerler aracılığıyla bu transfer için maliyet araştırması yapan bordomavililer, Porto ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbemba'yı takımda ciddi bir rekabet ortamı oluşturacağı için kadrosuna kazandırmak istiyor. Mbemba geçen sezon sadece 8 maçta forma giyebildi ve bu nedenle oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

SALİH KAVRAZLI İÇİN KRİTİK HAFTA

TRABZONSPOR'UN Altınordu'dan yetiştirme bedeli ödeyerek aldığı Salih Kavrazlı'nın lisans sorunu çözülemediği için oyuncu hazırlık maçlarında dahi görev yapamıyor. Yönetim, Altınordu'dan 17 yaşındaki santrforun muvafakatnamesini almak için temaslarını sürdürürken Salih, gelecek müjdeli haberi bekliyor.