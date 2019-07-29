Sivasspor Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 sezonu hazırlık maçları)

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu için mesaisini sürdüren Sivasspor, hazırlık maçları kapsamında Hollanda ekibi Ajax ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezona girmeden eksiklerini belirlemek ve ligde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Sivasspor, Ajax'ı devirerek lig öncesi moral depolamanın peşinde. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında Sivasspor Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sivasspor Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar...

SİVASSPOR AJAX MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor Ajax maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;