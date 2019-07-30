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Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Hali hazırda güçlü olan kadrosuna eklemeler yaparak hem Avrupa hem de ’de başarılı olmak isteyen Aslan, kamp programındaki hazırlık maçlarına da devam ediyor. ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılı takımın maç takvimi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 30.7.2019 12:08
Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Son şampiyon Galatasaray, kamp programında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından heyecan içinde beklenen mücadelenin ne zaman oynanacağı, yayın kanalı merak konusu oluyor. Peki, Galatasaray – Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtları…

GALATASARAY PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 3 Ağustos saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın yayın kanalı henüz belli olmamakla birlikte, Smart Spor kanalında oynanması bekleniyor…

AVUSTURYA KAMPI SONA ERDİ

Galatasaray'ın 12 gün süren Avusturya kampı sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılı ekip, 17 Temmuz'da Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasına gelerek kampa girdi.

Hazırlıklarını 12 gün boyunca burada sürdüren Galatasaray, 3 hazırlık maçı yaptı. Almanya'nın Leipzig takımına 3-2, Augsburg takımına ise 4-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, kampı 3-1'lik Bordeaux galibiyetiyle tamamladı.

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Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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