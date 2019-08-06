Fenerbahçe - Aleksandar Kolarov transferi: Doğru fiyat stratejisi

Fenerbahçe'de sessiz bekleyiş sürüyor. Sarılacivertliler elde kalan 8 milyon Euro'luk bonservis bütçesiyle Kolarov, Zanka, Schneiderlin'in yanı sıra bir stoper ve bir hücum oyuncusu takviyesi yapmayı planlıyor. Bu nedenle fiyatların düşmesini bekleyen yönetim, bu üç oyuncunun transferinde de acele etmeden doğru fiyatı yakalamayı hedefliyor.

1. KOLAROV: Roma, bonservis beklentisini 2 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Ancak yönetim 8 milyon Euro'luk bütçe nedeniyle fiyatı daha aşağı çekmeyi planlıyor. Transferin bu hafta içerisinde resmiyete kavuşacağı gelen bilgiler arasında.

2. ZANKA: Bu transferi bonservissiz tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, Huddersfield kulübünün 3 milyon Euro'luk beklentisi nedeniyle temkinli davranıyor. Premier Lig'de transferin bitmesine 2 gün kaldı, sonrasında hareketlilik bekleniyor.

3. SCHNEIDERLIN: Everton'a, kadroda düşünülmeyen Fransız orta saha için "Bedelsiz kiralayalım, satın alma opsiyonu koyalım" teklifi yapıldı. Everton, satış ihtimaline karşın bir süre daha bekleme kararı aldı. Ancak oyuncunun başka talibi yok.

Aleksandar Kolarov, Roma ile hazırlık sürecini sürdürüyor. Sırp futbolcu kulübüyle iki hazırlık maçında forma giydi. Birine ilk 11 başlarken diğerine ikinci yarı dahil oldu. Bir asist yaptı.

KALMALARI SORUN DEĞİL

F.BAHÇE'DE satışları gündemde olan Zajc ve Jailson konusunda teknik heyetin raporu olumsuz değil. İki oyuncunun satışlarına onay verildi ancak satış gerçekleşmezse teknik heyet bu oyunculardan faydalanmayı planlıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar Zajc için "Kruse'nin 1 numaralı alternatifi" derken, Jailson ise Ozan'la birlikte fiziksel olarak en hazır orta alan oyuncusu konumunda.

72 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

FENERBAHÇE, yeni sezon öncesi yarın İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçıyla taraftarının karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler 72 gün sonra taraftarıyla buluşurken yeni transferler de evde vitrine çıkacak. Bugün genel satışa çıkacak olan Cagliari karşılaşmasının bilet fiyatları 20 ila 400 TL arasında değişiyor.