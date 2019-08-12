Avcı, Güneş’in izlerini kolay silemez

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ın forması bile şampiyonluğa oynar.Başkan Fikret Orman taraftara,gibi yıldızları aldığı için yeni transferler taraftara heyecan vermiyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle alınan düşük maliyetli Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho gibi isimler ihtiyaç duyulan bölgelerin oyuncularıdır.Boyd ile Douglas'ın ligi tanıması önemlidir.Abdullah Avcı, taraftarın öfke kustuğu Orhan Ak konusuna kalıcı çözüm üretmeli. Yoksa Orhan Akgibi Avcı'nın kafasının üzerinde sallanır. Dünya futbolunu yakından izleyen ve yenilikleri öğrenmek için büyük emek harcayan Avcı'nın öncelikle Beşiktaş'ın dört yıl Şenol Güneş yönetiminde oynadığı oyunu değiştirmeye kalkması sıkıntı yaratabilir. Yoğun pasa dayalı oynayan Başakşehir'in kadrosunu Abdullah Avcıözelliğiyle kendi kurmuştu. Mevcut Beşiktaş'ın kadrosu hâlâ Şenol Güneş'in izlerini taşıyor.Serdal Adalı'nın son açıklamalarındaki cümlesiyle başlayalım;Bu görüş aslında tüm soruların da cevabını barındırıyor. Fikret Orman'ın geçen sezon sonuna doğru küçüleceklerini açıklamasının ardından, Başakşehir gibi küçük bütçeli bir takımı üç sezon şampiyonluğa oynatan Avcı'nın takımın başına geçirilmesi de bu planı destekliyor. Geçen iki sezonda çok önemli oyuncularını kaybeden bir takım var karşımızda. İşin kötüsü bu açığı transferle de kapatacak durumda değiller.Avcı bunun sancısını çektiklerinin farkında.derken, saha içi sıkıntılarını tribünlerle birlikte aşmanın peşinde. Sakatlıkların çok olması panik yarattı ama yükleme yapılan bir dönemde çok doğal. Bu antrenmanlar sezonu rahat geçirmek için düzenleniyor. Lige başladıktan sonraki gelişimi takip etmek doğrusu.Bu sezon şampiyonluk adayları arasında Beşiktaş'ın son sırada olduğunu söylemek yanlış değil.Beşıktaş'ın bugün geldiği nokta, iki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra yaptığı transfer yanlışları sonucu. Onun için yapılacak iş, genç ve ucuz maliyetli oyuncu transferi olmalı.Abdullah Avcı, basın toplantısında akıllı paradan söz etti. Yani Beşiktaş'ın bundan sonra izleyeceği yol, büyük para değil, akıllı para. Yüksek maliyetli transferlere son... Hazırlık maçlarında alınan sonuçlarBu sezon yaptıkları en önemli transfer Boyd. Taktik disiplini yüksek, birden fazla oyun sistemine uyumlu bir isim. Abdullah Avcı'nın oynatacağı sistemde oyunun yönünü değiştirebilecek karşı ataklarda kullanabileceği bir oyuncu. Beşiktaş'ta en fazla merak ettiğim oyuncu ise Oğuzhan. Gerçekten yetenekli bir orta saha.Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yıllardaki oyununu sahaya yansıtırsa siyahbeyazlılar için yeni bir transfer olabilir.Beşıktaş'ta "90 milyon Euro bütçeli, 5-6 milyon Euro'ya varan yüksek futbolcu maaşlı" takımla hedefi kovalama yöntemi terk edildi."Hatanın neresinden dönersen kârdır" tutumuyla doğru bir yola girildi. Şenol Güneş sürecinden sonra Abdullah Avcı'ya geçiş de kolay bir makas değişikliği değil. Felsefeleri bir olsa da tarzları, davranış biçimleri çok farklı. Avcı Başakşehir'de kazanamadığı, adeta elinden alınan şampiyonluğa ulaşmak için Beşiktaş'a geldi. Parası da huzuru da yerindeydi. Ancak camia ve tribün desteğini arkasına almak için 90'dan 45 milyonE uro'ya bütçesini indirme hedefi olan takımı seçti. Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında hedef küçülttü zannedenler yanılır. Daha yukarıya sıçramak için çömelmek gerekir. Abdullah hocanın getirdiği 9 yardımcısına inanması ve arkasında durması da anlaşılır bir durum.ÖZELINDE Orhan Ak mevzusunda Beşiktaş yönetimi süreci ve iletişimi iyi yönetemedi.Yüksek maliyetli Pepe, Negredo, Babel, Adriano, Tolgay, Gökhan Töre başta yaklaşık 30 milyon Euro maaş tasarrufu yapılması ve şimdi takım dengesini bozmayacak isimlerin alınması doğru bir adım.