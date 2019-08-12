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Salah sevgisi kaza yaptırdı!

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Salah sevgisi kaza yaptırdı!
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah hayranı 11 yaşındaki Louis Fowler, muradına erdi ama hiç beklemediği bir şekilde. Liverpool'un idmanlarını yaptığı Melwood'tan ayrılan Salah'ın arabasının peşinden koşan Louis heyecandan çevresine dikkat etmedi ve elektrik direğine başını çarptı. Olayı gören Salah hemen geri dönerek burnu kanayan genç hayranını arabasına aldı ve evine kadar götürdü. Ardından hastanede yapılan kontroller sonucunda durumunun iyi olduğunu öğrenene kadar Louis ile kalan Salah'ın ilgisi küçük hayranının da kazanın etkilerini fazla hissetmemesini sağladı.
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Salah sevgisi kaza yaptırdı!
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