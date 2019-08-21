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Son dakika: , Mirin'i 'a kiraladı

Kulübü, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına 'a kiraladığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:48
Son dakika: Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaş, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin'i ülkesinin Toulouse ekibine kiraladı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Mirin'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a transfer olduğu bildirildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."

Siyah-beyazlı ekibin devre arasında transfer ettiği Mirin, Süper Lig'de 14 karşılaşmada forma giydi.

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Son dakika: Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiraladı
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