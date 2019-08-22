Beşiktaş'ta N'Koudou'dan sonra bir yıldız daha: Stefano Okaka

Beşiktaş transferde gaza bastı. Siyahbeyazlılar, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou'yu renklerine kattı. 4 yıllık anlaşma yapılan Fransız yıldız, senelik 1.6 milyon Euro garanti ücret alacak. İngiliz kulübüne ise 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş, bu parayı 3 taksite bölecek. Tottenham, N'Koudou'nun bir sonraki satışından ise yüzde 50 pay alacak. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, "N'Koudou yarın (bugün) sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak" dedi.

GECE YARISI İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, imza atmak için dün gece İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.

RAKAMLARLA NKOUDOU

119 MAÇ

14 GOL

10 ASİST

FORVETTE SON ADAY NİJERYALI OKAKA

Oyuncunun Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirdiğini bildiren Naibi, "Hazır durumda olması ve kulübümüze gelmek için olan isteği de bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N'Koudou'nun takımımıza önemli fayda sağlayacağına inancımız tam" yorumunu yaptı.

Bu arada İngiltere'de forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'nin ardından, Watford'un Nijerya asıllı İtalyan santrforu Stefano Okaka'yı da gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya'da Udinese'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki golcü, 19 maça çıktı ve 6 gol, 1 asiste imza attı.