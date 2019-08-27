Aleksandar Kolarov golleriyle alkış alıyor

FENERBAHÇE'NIN renklerine katmayı en çok istediği isim Roma'da gollerine devam ediyor. 33 yaşındaki Kolarov önceki gün İtalya Serie A'nın ilk haftasında Roma'nın, Genoa ile 3-3 berabere kaldığı maçta yine fileleri havalandırdı. Sırp oyuncu 49'da skoru 3-2'ye getiren golün sahibi oldu. Tecrübeli yıldız hazırlık karşılaşmalarında da 2 gol 1 asistle oynamış ve bu yüzden Fenerbahçe'ye transferi sorun olmuştu.

MAÇIN ADAMI CENGIZ ÜNDER

Roma forması giyen Türk temsilcisi Cengiz Ünder ise 6. dakikada gol perdesini açan isimdi. Serie A'da sezonun ilk golüne imza atan milli futbolcu performansıyla maçın adamı seçildi ancak mücadelesi galibiyete yetmedi.

ADİL RAMİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

FENERBAHÇE için önceki gün İstanbul'a gelen Adil Rami boş durmuyor. 33 yaşındaki stoper, takıma hazır katılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fransız oyuncu kaldığı otelin spor salonunda günlük çalışmalarına aksatmadan devam ederken, bunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Dün sağlık kontrolünden geçen Adil Rami, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Oyuncunun bu hafta takıma katılması bekleniyor. Kariyerinde Fransa Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu bulunan futbolcu yeniden sahada olmak için sabırsızlandığını açıklamıştı.