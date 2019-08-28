Galatasaray'da Belhanda takıma döndü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'de özel bir uçuşla Kayseri'ye giderek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.