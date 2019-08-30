Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi rakipleri belli oluyor. Monaco kentinde saat 14:00'da başlayan kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. 48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş birinci torbadan katılıyor. Buna göre; UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimlerinden son dakika güncel bilgiler..

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI...

Temsilcilerimiz bulundukları torbadaki takımlarla ve birbirleriyle eşleşemeyecek.

Muhtemel rakipler şöyle:

1. TORBA: BEŞİKTAŞ, Manchester United, Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg

4. TORBA: TRABZONSPOR, AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİNDEN ÖNEMLİ NOTLAR

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi elemesi halinde kuraya katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.