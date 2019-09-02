Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray transfer haberleri: Forvet ve orta saha transferinin ardından şimdi sıra sol bekte!

haberleri: Forvet ve orta saha transferinin ardından şimdi sıra sol bekte!

'da son dakika hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'da inanılmaz bir transfer mesaisivar. Falcao'yu İstanbul'a getiren, Andone'yi KAP'a bildiren, Lemina'yı bitirmek üzere olan Galatasaray'da son gün çok büyük bir operasyon yaşanacak gibi...

Giriş Tarihi: 2.9.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 12:00
Galatasaray transfer haberleri: Forvet ve orta saha transferinin ardından şimdi sıra sol bekte!

transferde atağa kalktı... 2 aydır uğraştığı Radamel Falcao transferini bitiren ve Kolombiyalı süperstarı İstanbul'a getiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray transfer haberleri: Forvet ve orta saha transferinin ardından şimdi sıra sol bekte!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN