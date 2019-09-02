Galatasaray transfer haberleri: Forvet ve orta saha transferinin ardından şimdi sıra sol bekte!

Galatasaray'da son dakika transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'da inanılmaz bir transfer mesaisivar. Falcao'yu İstanbul'a getiren, Andone'yi KAP'a bildiren, Lemina'yı bitirmek üzere olan Galatasaray'da son gün çok büyük bir operasyon yaşanacak gibi...
Giriş Tarihi: 2.9.2019 11:57Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 12:00
Galatasaray transferde atağa kalktı... 2 aydır uğraştığı Radamel Falcao transferini bitiren ve Kolombiyalı süperstarı İstanbul'a getiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor.