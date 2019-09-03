Falcao coşturacak

BUGÜN NELER OLDU

Falcao dün imzayı attı ve formayı giyerek ailesiyle beraber Türk Telekom Stadyumu'nda poz verdi. Yapılan açıklamada Monaco'ya bonservis bedeli ödenmeyeceği ve oyuncunun yıllık 5 milyon Euro ücret alacağı ifade edildi. Kolombiyalıyı görkemli şekilde karşılatan ve dünyada konuşulan Galatasaray, çok ses getirecek bir imza törenine hazırlanıyor. Falcao yarın 19.05'te Türk Telekom Stadı'nda taraftarın önünde coşkulu bir törenle imzayı atacak. Bu organizasyona katılacak taraftarlardan kombine sahibi olanlar dahil bilet ücreti alınacak. GS Store mağazalarında binlerce 9 numaralı Falcao forması hazırlandı. Yarın stat içindeki mağazada satış rekoru kırılması bekleniyor.İmzayı atan Falcao, Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Ziyaretde 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Muslera da vardı.?Galatasaray,Rumen forvet Florin Andone'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün İstanbul'a gelen ve resmi imzayı attıktan sonra Galatasaray forması ile poz veren Andone, daha sonra da kulüp müzesini ziyaret etti. 26 yaşındaki futbolcunun geçici transferi için kulübüverileceği, oyuncunun ise 2019- 2020 futbol sezonu için 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı açıklandı.G.Saray, Southampton'dan 26 yaşındaki ön libero Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiraladı. İngiliz ekibine bu transfer için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek olan Cimbom, oyuncuya ise 2 milyon 50 bin Euro garanti ücret verecek. Gabonlu futbolcunun satın alma opsiyonundaki rakam ise 16 milyon Euro.Galatasaray'ın son transferi Taylan Antalyalı oldu. Sarı-kırmızılı kulübe gelmek için Erzurumspor'da alacaklarını bırakan Taylan'ın evrakları son anda yetişti. 24 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Taylan, bu sezon 2 milyon TL, 2020-21'de 2 milyon 200 bin TL, 2021-22'de 2.5 milyon TL, 2022-23'de ise 3 milyon TL garanti ücret kazanacak. Oyuncuya 4 milyon TL de imza parası ödenecek.LuyindamaMichael SeriEmre MorOzornwaforAdem BüyükSteven NzonziŞener ÖzbayraklıRyan BabelOkan KocukJimmy DurmazRadamel FalcaoFlorin AndoneMario LeminaTaylan AntalyalıFernandoMbaye DiagneMitroglouOzornwaforSinan GümüşMuğdat ÇelikEren DerdiyokRecep GülSemih KayaBadou NdiayeHenry Onyekuru