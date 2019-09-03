Falcao coşturacak

Falcao dün imzayı attı ve formayı giyerek ailesiyle beraber Türk Telekom Stadyumu'nda poz verdi. Yapılan açıklamada Monaco'ya bonservis bedeli ödenmeyeceği ve oyuncunun yıllık 5 milyon Euro ücret alacağı ifade edildi. Kolombiyalıyı görkemli şekilde karşılatan ve dünyada konuşulan Galatasaray, çok ses getirecek bir imza törenine hazırlanıyor. Falcao yarın 19.05'te Türk Telekom Stadı'nda taraftarın önünde coşkulu bir törenle imzayı atacak. Bu organizasyona katılacak taraftarlardan kombine sahibi olanlar dahil bilet ücreti alınacak. GS Store mağazalarında binlerce 9 numaralı Falcao forması hazırlandı. Yarın stat içindeki mağazada satış rekoru kırılması bekleniyor.
İmzayı atan Falcao, Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Ziyaretde 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Muslera da vardı.?
ANDONE'YE MİLYON EURO 2.5
Galatasaray,
Rumen forvet Florin Andone'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün İstanbul'a gelen ve resmi imzayı attıktan sonra Galatasaray forması ile poz veren Andone, daha sonra da kulüp müzesini ziyaret etti. 26 yaşındaki futbolcunun geçici transferi için kulübü Brighton&Hove Albion'a 700 bin Euro kiralama bedeli
verileceği, oyuncunun ise 2019- 2020 futbol sezonu için 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı açıklandı.
LEMİNA ASLAN OLDU
G.Saray, Southampton'dan 26 yaşındaki ön libero Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiraladı. İngiliz ekibine bu transfer için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek olan Cimbom, oyuncuya ise 2 milyon 50 bin Euro garanti ücret verecek. Gabonlu futbolcunun satın alma opsiyonundaki rakam ise 16 milyon Euro.
TAYLAN ANTALYALI ARTIK GALATASARAYLI
Galatasaray'ın son transferi Taylan Antalyalı oldu. Sarı-kırmızılı kulübe gelmek için Erzurumspor'da alacaklarını bırakan Taylan'ın evrakları son anda yetişti. 24 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Taylan, bu sezon 2 milyon TL, 2020-21'de 2 milyon 200 bin TL, 2021-22'de 2.5 milyon TL, 2022-23'de ise 3 milyon TL garanti ücret kazanacak. Oyuncuya 4 milyon TL de imza parası ödenecek.
GELENLER
Luyindama
Michael Seri
Emre Mor
Ozornwafor
Adem Büyük
Steven Nzonzi
Şener Özbayraklı
Ryan Babel
Okan Kocuk
Jimmy Durmaz
Radamel Falcao
Florin Andone
Mario Lemina
Taylan Antalyalı
GİDENLER
Fernando
Mbaye Diagne
Mitroglou
Ozornwafor
Sinan Gümüş
Muğdat Çelik
Eren Derdiyok
Recep Gül
Semih Kaya
Badou Ndiaye
Henry Onyekuru