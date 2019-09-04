Fenerbahçe'de son gün 2 transfer gerçekleşmedi! O gerçek ortaya çıktı...
Fenerbahçe için sol bek takviyesi çok önemliydi. Uzun süre Aleksandar Kolarov’un peşinde koşan yönetim, Sırp yıldız için Roma’yı ikna edemedi. Ardından Lazio'dan Durmisi'yi gündemine alan Fenerbahçe'nin transferin son gününde Süper Lig'den 2 isim için görüşmeler yaptığı ancak bunlardan da netice alamadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4.9.2019 10:00Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 10:03
Transferin son günlerinde Çaykur Rizesporlu Melnjak ile Başakşehir'den Clichy için çalışmalar yapıldı. Rize, Hırvat sol bek için 3 milyon Euro isteyince bu defter kapandı.