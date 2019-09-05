Fenerbahçe'de kaçan balık büyük: Aleksandar Kolarov

Fenerbahçe, sol bek için uzun süre Kolarov ve kulübü Roma ile pazarlık yürütmüş ancak bu transfer son anda gerçekleşmemişti. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı nedeniyle bu mevkiide mecburiyetten Dirar'ı oynatan sarı-lacivertliler, Kolarov'u elinden kaçırarak büyük bir fırsat tepti. Fenerbahçe, yeni bir sol bek transferi için devre arasını bekleyecek.

SEZON BAŞINA 3 MİLYON EURO KAZANACAK

33 yaşındaki Sırp yıldız ise ortaya koyduğu performansla kulübünden yeni bir sözleşme teklifi aldı. Roma, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık mukavele önerdi. Kolarov'un sezon sonunda bitecek mukavelesini 2022'ye kadar uzatma kararı alan İtalyan kulübünün, oyuncuya yıllık 2 milyon Euro net ücret ödeyeceği belirtildi. Futbolcunun kazancı bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'ya ulaşacak.

RAMİ, SORUNLU DEĞİL SORUMLU FUTBOLCU!

MARSILYA'NIN disiplinsiz tavırlarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshettiği Adil Rami, Fenerbahçe'de çalışkanlığı ve uyumu ile dikkat çekiyor. Cumartesi günü kimsenin talebi olmamasına rağmen çift antrenman yapan Fas asıllı Fransız savunma oyuncusu, arkadaşlarının izinli olduu pazartesi ve salı günleri de Samandıra'ya gelerek çalıştı. Rami, Türkiye'ye alışma konusunda da hiç sorun yaşamadı. Fenerbahçe'nin tercümanı Saruhan Karaman'dan Türkçe öğrenen tecrübeli futbolcu, takıma uyum sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

FENERBAHÇE: ŞİKE YOK KUMPAS VAR

ERGENEKON Davası gerekçeli kararıyla ilgili bir açıklama yayımlayan Fenerbahçe kulübü şu ifadeleri kullandı: "Bir kez daha tescillendi; şike, delil, örgüt yok 'kumpas' var. Fenerbahçe bu operasyonun "kumpas" olduğunu ilk gün haykırdığı gibi üzerinden geçen 8 yılda da aynı inançla haykırmıştır ve haykırmaya devam edecektir. Bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe'ye yapılan bu hukuksuzluklara tereddütle bakmak, "ama" veya "fakat"larla ulaşılacak her değerlendirme Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik varlığına kast eden FETÖ'nün meşrulaştırılmasından başka artık hiçbir anlam taşımamaktadır."

Futbola veda eden kaleci Volkan Demirel dünkü idmanda teknik kadroda yer alarak alkışlarla yeni görevine başladı.