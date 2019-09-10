Moldova Türkiye maçı canlı izle! EURO 2020 Moldova Türkiye maçı TRT 1 ile şifresiz izle…

EURO 2020 eleme maçları kapsamında A Milli Futbol takımımız Moldova ile kozlarını paylaşacak. H grubunda mücadele eden ve grubunda yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanan ay yıldızlılar bugün oynanacak 6. Maçta rakibini devirerek avantajlı ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor. Diğer yandan bu keyifli maçı takip etmek ve milli maçın heyecanına dahil olmak isteyen vatandaşlarımız Moldova Türkiye maçı canlı nasıl izlenir? sorusunu merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Moldova Türkiye maçı canlı nasıl izlenir? İşte Moldova Türkiye maçı TRT1 canlı yayını…

MOLDOVA 0 - 0 TÜRKİYE



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında yapılacak Moldova-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Zimbru

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya)

Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cenk Tosun