Fenerbahçe, Alanyaspor maçının tekrarı için TFF'ye başvuruyor

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçın tekrarı için bugün TFF'nin kapısını çalacak. Dün öğlen saatlerinde olağanüstü toplanan yönetim, yayıncı kuruluştan ekrana yansımayan tüm kamera açılarını istedi. Tüm görüntüler tek tek incelendi ve uzmanlardan görüşleri alındı.

Yenen ilk golden önce Alanya'nın kullandığı taç atışında kural hatası olduğuna dair fikir birliği oluştu ve federasyona başvuru kararı alındı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



HAKEM Halis Özkahya ve gözlemci Nedim Göklü maçla ilgili raporunu yazacak.

RAPORDA 'maç doğru başlatılmadı' görüşü yer alırsa MHK bir rapor hazırlayıp durumu TFF yönetim kuruluna iletecek. TFF, kural hatası olup olmadığı ile ilgili kararını verecek.

GÖZLEMCI raporunda 'maç doğru başlatıldı' derse, F.Bahçe yayıncı kuruluş görüntülerini TFF'ye sunacak.

SARI-lacivertliler, el değiştirmesi gereken taç atışını net bir şekilde tespit etti.

GÖZLEMCI raporuna rağmen MHK, TFF'ye maçın doğru başlatılmadığına dair rapor verebilir. MHK böyle rapor vermese dahi TFF yönetimi, MHK raporundan bağımsız olarak yayıncı kuruluş görüntülerine dayanarak maçı tekrar ettirme yetkisine sahip.

KASIMPAŞA-BEŞIKTAŞ ÖRNEK GÖSTERILECEK

F.BAHÇE itirazını yaparken 15 Aralık 2013'teki Kasımpaşa-Beşiktaş maçını emsal gösterecek. Donk, eline aldığı ikinci topu Beşiktaşlı Almeida'nın ayağındaki topa atmış, hakem Barış Şimşek oyunu hava atışıyla başlatmıştı. TFF 'kural hatası yok' demiş ancak Beşiktaş'ın itirazı ile maç tekrar oynanmış, 3-0 kazanmıştı.

DERBİYE KADAR SORUN BİTMELİ!

LIGE fırtına gibi giren Fenerbahçe'de Trabzon'un ardından Alanya karşısında da aynı problem baş gösterdi. Sarılacivertliler, oyun olarak üstün başladıkları, skor avantajını yakaladıkları iki maçta da bireysel hatalar nedeniyle tam 5 puan kaybetti. Teknik heyet, Ankaragücü ve Galatasaray maçları öncesinde bu konu üzerinde çalışma yapacak. Takıma, top rakipteyken nasıl pozisyon alacakları konusunda özel çalışmalar yeniden tekrar ettirilecek. Ersun Yanal ve kurmayları özellikle Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi öncesine kadar bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor.