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Getafe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil eden Fırtınası C grubu ilk maçında Getafe ile karşılaşacak. Keyifli geçecek karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 18:14 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 18:14
Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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