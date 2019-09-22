‘Maguire’ın yerine adam almamakta haklıymışlar!’

BUGÜN NELER OLDU

Premier Lig'de Leicester City'nin Tottenham'ı 2-1 yendiği maçta milli stoperimiz Çağlar Söyüncü yine alkışları topladı. Dokuz rakip atağını uzaklaştıran Çağlar bu değerle sahanın en iyi ismiydi. Çağlar, Tottenham'ın 3 kritik atağında rakip oyuncuların ayağından top çalmayı başarırken,Maç sonrası Liverpool'un eski stoperi Jamie Carragher twitter hesabından "Çağlar Söyüncü'yü izlemeyi seviyorum" mesajını paylaştı. İngilizler'in efsane golcüsü Gary Lineker da, Twitter hesabından,diye yazdı.