‘Maguire’ın yerine adam almamakta haklıymışlar!’

Premier Lig'de Leicester City'nin Tottenham'ı 2-1 yendiği maçta milli stoperimiz Çağlar Söyüncü yine alkışları topladı. Dokuz rakip atağını uzaklaştıran Çağlar bu değerle sahanın en iyi ismiydi. Çağlar, Tottenham'ın 3 kritik atağında rakip oyuncuların ayağından top çalmayı başarırken, girdiği 6 ikili mücadelenin de 5'ini kazandı.
Maç sonrası Liverpool'un eski stoperi Jamie Carragher twitter hesabından "Çağlar Söyüncü'yü izlemeyi seviyorum" mesajını paylaştı. İngilizler'in efsane golcüsü Gary Lineker da, Twitter hesabından, "Leicester'ın Maguire'dan gelen parayı neden başka bir savunmacıya yatırmadığını şimdi daha net anlıyoruz. Zira Söyüncü'nün ne kadar iyi olduğunu biliyorlarmış. İsminin üstündeki noktaları hak ediyor"
diye yazdı.