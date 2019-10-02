UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig, Lyon'u konuk edecek. Yoğun ilgi gören RB Leipzig Lyon maçı futbol sevenler için oldukça önemli. Dev karşılaşma öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan iki takımın ayrıca muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki; RB Leipzig Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? RB Leipzig Lyon maçı hangi kanalda yapılacak?

RB LEİPZİG LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? RB LEİPZİG LYON MAÇI HANGİ KANALDA YAPILACAK?

2 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Connect üzerinden naklen yayınlanacak.

RB LEİPZİG - LYON MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Konate, Orban, Halstenberg, Sabitzer, Laimer, Demme, Forsberg, Werner, Poulsen

Lyon: Lopes, Dubois, Andersen, Denayer, Kone, Aouar, Tousart, Mendes, Cornet, Dembele, Depay