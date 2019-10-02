Valencia Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Valencia Ajax maçı canlı yayın kanalı

İspanyol temsilcisi Valencia, Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Valencia, Lille galibiyetinin ardından üç puan parolası ile sahada olacak. Hollanda temsilcisi Ajax da ilk maçtaki galibiyetin akabinde Valencia deplasmanından puan çıkartmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Valencia Ajax Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

VALENCİA AJAX ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma BeIN MAX 2'den canlı yayınlanacak.

MAÇA DAİR NOTLAR

Valencia ve Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü kez karşılaşacak. İki takımın daha önceki iki maçı da 1-1'lik beraberliklerle sonuçlanmıştı.

Valencia, Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda takımlarına karşı oynadığı altı maçta da yenilgi yüzü görmedi (2G 4B). Bu altı maçın hiçbirinde taraflar birden fazla gol atamadı.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına karşı oynadığı son 13 maçın 11'ini kaybetti (2G), ancak son beş maçın ikisinden galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçını kazanan Valencia, bu turnuvada Kasım 2011-Kasım 2012 arasındaki seriden bu yana (toplam dört maç) ilk kez art arda üç galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört deplasman maçını kazanan Ajax, Mart 1997'deki yedi maçlık seriden bu yana bu turnuvadaki en uzun dış saha galibiyeti serisini yaşıyor.