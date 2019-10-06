Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş - Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!

- maçında uyarısı!

- mücadelesi öncesinde stadyum hoparlöründen taraftara uyarı yapıldı. maçında ceza alınmaması için tribünlerden küfür edilmemesi istendi.

Giriş Tarihi: 6.10.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 16:46
Beşiktaş - Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!
Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tribünlere derbi uyarısı yapıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan anonsta taraftarların küfürlü tezahüratta bulunulmaması istenirken, "9. hafta oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde ceza almamamız için tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmamasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. 8. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise taraftarı önünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN