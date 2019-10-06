Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında Beşiktaş sahasında lig lideri Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Erol Bulut önderliğinde bu sezon flaş bir çıkış yakalayan Alanyaspor, lige ve Avrupa'ya iyi başlangıç yapamayan Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah beyazlı ekipte mutlak hedef üç puan almak! Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda' ve 'Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta' sorularını araştırıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

BEŞİKTAŞ AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

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