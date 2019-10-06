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– Aytemiz maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’in 7. Haftasında Vodafone Park’ta ligin flaş takımlarından Aytemiz ’u ağırlayacak. Sezon başından beri süregelen kötü gidişatı durdurmak isteyen Beşiktaş lig lideri Alanyaspor karşısında 3 puan arayacak. Karşılama öncesi futbolseverler ‘ maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 6.10.2019 12:29
Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında sahasında lig lideri Aytemiz 'u ağırlayacak. Erol Bulut önderliğinde bu sezon flaş bir çıkış yakalayan Alanyaspor, lige ve Avrupa'ya iyi başlangıç yapamayan Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah beyazlı ekipte mutlak hedef üç puan almak! Karşılaşma öncesi futbolseverler ' maçı hangi kanalda' ve 'Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta' sorularını araştırıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

BEŞİKTAŞ AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

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Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?
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