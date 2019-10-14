Türkiye, EURO 2020'ye nasıl gider? Gruptan nasıl çıkar? Fransa'ya yenilirsek...

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Grup Elemeleri maçında Fransa ile karşılaşacak. 18 puanla birinci ve ikinci sırada yer alan iki takımın mücadelesi, grubun gidişatını da etkileyecek. Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkmama durumuyla ilgili de belirleyici olacak maç öncesi ihtimaller neler? Milli Takımımız bu maçı kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur? Kaybederse gruptan nasıl çıkar? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:25Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:29
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.