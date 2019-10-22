Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu bilgisi

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Tek temsilcimiz olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Topladığı 1 puan ve averaj ile grupta 3. sırada yer alan Galatasaray, ilk galibiyetini alarak A Grubu'ndaki dengeleri değiştirmek istiyor. Zorlu maç yaklaşırken, taraftarların da Galatasaray ve A Grubu puan durumu hakkındaki araştırmaları da yoğunluk kazandı. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta fikstürünü sizler için derledik.
GALATASARAY PUAN DURUMU!
İşte, Real Madrid maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu bilgisi;
A GRUBU 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
22 EKİM 2019 ÇARŞAMBA
- Galatasaray - Real Madrid (22.00)
- Club Brugge - Paris Saint-Germain (22.00)
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR
- Galatasaray ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde yedinci kez karşı karşıya gelirken; iki takımın son eşlemesindeki iki maçı da İspanyol ekibi kazanmıştı (2013/14).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş karşılaşmaya sahne olan eşleşmeler arasında maç başına en fazla gol atılan mücadele Galatasaray ile Real Madrid arasında (6 maçta toplam 28, ortalama 4.67).
- Galatasaray'ın Avrupa kupalarında İspanyol ekiplerine karşı çıktığı son 17 maçta yendiği tek rakibi (4B 12M), 2012/13 Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek final rövanşında mağlup ettiği Real Madrid (3-2).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçı kazanamayan Real Madrid (1B 2M), en son Kasım 2005-Eylül 2006 arasında daha uzun bir seri yaşamıştı (beş maç).
- Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 50'inci maçına (ön elemeler hariç) çıkmaya hazırlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önceki 49 karşılaşmada 14 galibiyet elde etti (10B 25M).