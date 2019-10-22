Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu bilgisi

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Tek temsilcimiz olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Topladığı 1 puan ve averaj ile grupta 3. sırada yer alan Galatasaray, ilk galibiyetini alarak A Grubu'ndaki dengeleri değiştirmek istiyor. Zorlu maç yaklaşırken, taraftarların da Galatasaray ve A Grubu puan durumu hakkındaki araştırmaları da yoğunluk kazandı. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 3. hafta fikstürünü sizler için derledik.

GALATASARAY PUAN DURUMU!

İşte, Real Madrid maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu bilgisi;

A GRUBU 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

22 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

Galatasaray - Real Madrid (22.00)

Club Brugge - Paris Saint-Germain (22.00)

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Galatasaray ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde yedinci kez karşı karşıya gelirken; iki takımın son eşlemesindeki iki maçı da İspanyol ekibi kazanmıştı (2013/14).

Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş karşılaşmaya sahne olan eşleşmeler arasında maç başına en fazla gol atılan mücadele Galatasaray ile Real Madrid arasında (6 maçta toplam 28, ortalama 4.67).

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında İspanyol ekiplerine karşı çıktığı son 17 maçta yendiği tek rakibi (4B 12M), 2012/13 Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek final rövanşında mağlup ettiği Real Madrid (3-2).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçı kazanamayan Real Madrid (1B 2M), en son Kasım 2005-Eylül 2006 arasında daha uzun bir seri yaşamıştı (beş maç).

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 50'inci maçına (ön elemeler hariç) çıkmaya hazırlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önceki 49 karşılaşmada 14 galibiyet elde etti (10B 25M).



