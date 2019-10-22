Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bekini buldu! Devre arasında geliyor

Fenerbahçe'nin sol bek transferinde son dakika haberi!.. Sarı lacivertliler, sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan Aleksandar Kolarov’un, kulübü Roma ile sözleşme uzatmasının ardından sürpriz bir isme yöneldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:36Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 14:46
Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan Aleksandar Kolarov'un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu.