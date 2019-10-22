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haberleri! sol bekini buldu! Devre arasında geliyor

'nin sol bek transferinde !.. Sarı lacivertliler, sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan ’un, kulübü Roma ile sözleşme uzatmasının ardından sürpriz bir isme yöneldi. İşte detaylar...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 14:46
Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bekini buldu! Devre arasında geliyor

'de sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan 'un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu.

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Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe sol bekini buldu! Devre arasında geliyor
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