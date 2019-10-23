RB Leipzig Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? RB Leipzig Zenit maçı hangi kanalda?

RB Leipzig Zenit Şampiyonlar Ligi G grubunda karşılaşacak. Rus takım Avrupa arenasında çıktığı tek RB Leipzig deplasmanında rakibine 2-1 mağlup olurken, Alman takım ise son on maçından yedi kez galip gelebilmeyi başardı. Spor severler tarafından heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi maçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, RB Leipzig Zenit maçı canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak? RB Leipzig Zenit maçı saat kaçta? İşte detaylar

RB LEIPZIG ZENIT MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena stadyumunda oynanacak mücadelede hakemlik görevini Ali Palabıyık üstlenecek. Bugün oynanacak karşılaşma için araştırmalar devam ediyor. RB Leipzig Zenit maçı 23 Ekim yani bugün saat 19.55'te başlayacak.

RB LEIPZIG ZENIT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi G grubu mücadelesi RB Leipzig Zenit maçı BeIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.