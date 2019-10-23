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RB maçı ne zaman, saat kaçta? RB ?

RB maçı için geri sayım başladı. İki takım 2017-2018 Avrupa Ligi son turunda karşılaşmış ve bu mücadelenin galibi Alman takım olmuştu. Aynı zamanda Alman takımı bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde son on maçın yedisinde galip gelmeyi de başardı. Spor severler RB , saat kaçta? Sorularına yanıt arıyor. Peki, RB Leipzig Zenit maçı canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:42
RB Leipzig Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? RB Leipzig Zenit maçı hangi kanalda?

RB Leipzig Zenit Şampiyonlar Ligi G grubunda karşılaşacak. Rus takım Avrupa arenasında çıktığı tek RB Leipzig deplasmanında rakibine 2-1 mağlup olurken, Alman takım ise son on maçından yedi kez galip gelebilmeyi başardı. Spor severler tarafından heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi maçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, RB Leipzig Zenit maçı canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak? RB Leipzig Zenit maçı saat kaçta? İşte detaylar

RB LEIPZIG ZENIT MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena stadyumunda oynanacak mücadelede hakemlik görevini Ali Palabıyık üstlenecek. Bugün oynanacak karşılaşma için araştırmalar devam ediyor. RB Leipzig Zenit maçı 23 Ekim yani bugün saat 19.55'te başlayacak.

RB LEIPZIG ZENIT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi G grubu mücadelesi RB Leipzig Zenit maçı BeIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

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RB Leipzig Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? RB Leipzig Zenit maçı hangi kanalda?
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