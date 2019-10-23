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, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 23.10.2019 17:44
Trabzonspor, Krasnodar'a hazır

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı. Onazi, Mikel ve Arda ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalara yer verildi.

Antrenmanı 1998-99 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell da izledi.

Bordo-mavililer, yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor, Krasnodar'a hazır
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