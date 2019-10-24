Eski dosttan ziyaret

MİKEL

BUGÜN NELER OLDU

1998-1999 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, Krasnodar karşılaşması öncesi kulübü ziyaret etti. Aynı dönemde birlikte forma giydiği teknik direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi. Karaman, eski oyuncuya forma hediye etti.KRASNODAR maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür kadroda olmayacak. Birinci derece uyluk ön adale zorlanması bulunan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in durumunun ise maç saatinde netleşmesi bekleniyor. Oyuncunun kendini iyi hissetmesi durumunda forma giyeceği öğrenildi.