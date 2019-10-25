Oyuncularına tokat atıp, küfür eden teknik direktör konuştu: "Oyuncularım 'iyi ki dövdünüz hocam' diyor"

Sosyal medyada bir soyunma odasında genç oyuncuları tokatlayan antrenörün görüntüleri dünden beri konuşuluyor. 3 yıl önce çekildiği öğrenilen görüntülerde Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, 3-1 geride girdikleri maçın devre arasında oyuncularını tokatlayarak küfür ediyor. Videoda büyük tepki toplayan antrenör Halit Kurt yaşananlarla alakalı Fanatik'e konuştu.

Dayağın disiplinin farklı bir versiyonu olduğunu belirten Kurt şunları söyledi:

"Oyuncularım arkamda iyi ki bizi dövdün hocam diyorlar. Şikayetçi olmadılar, hukuki bir durum söz konusu değil. Tokat attığım için değil ama küfür ettiğim için pişmanım"

"3 YIL ÖNCEKİ BİR VİDEO"

"25 yıllık antrenörüm. Başladığım heyecanla bu işi sürdürmeye devam ediyorum. UEFA B Lisansı'na sahibim. Bütün oyuncularım benim çocuğum gibi. Severim de döverim de. 3 yıl öncesine ait bir video. Müsabakanın ilk yarısını 3-1 geride soyunma odasına gidiyoruz. O gün kadroda olmayan bir arkadaşımız görüntüleri çekiyor. Nasıl olduysa şu anda yayılması sıkıntı oldu."

"Yoksa bütün oyuncularım bana destek veriyor ve arkamda. Şu anda eski oyuncularım bile beni arıyor. 82-84 doğumlu oyuncularım bile arıyor, video gönderiyor 'arkandayız iyi ki bizi dövdünüz' diye."

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"OYUNCULARIMIN HEPSİ ARKAMDA"

"Bu soyunma odasında bir reflekstir. Bir ailenin yatak odası nasıl gizemliyse ve mahremse soyunma odası da bir antrenör için özeldir. Orada kızar da, döver de, sever de her şey yapar."

"Mesela ben doktor kontrolü olmadan 10 kilo kaldıramam ama bir oyuncumun bacağı alçıya alındığı için geçe üçte sırtımda evine çıkardım. 70 kilo çocuk mesela... Zamanı geliyor çocuğu sırtında alıp üçüncü kata çıkarıyorsun yeri geliyor bu böyle yani."

"Bizi yetiştiren hocalarda da vardı. Yoksa art niyetli, sadist, psikopat ruhlu bir insan değilim. Ben de üniversite okudum. Halkla İlişkiler mezunu bir insanım. Video yayılmasa iyiydi ama Allah var, oyuncularımın hepsi arkamda, yanımda. Ben de onları her zaman ki gibi severim. Askerliğe uğurluyorum. Evleniyor, düğününe gidiyorum. Hepsiyle bir aile ortamında görüşürüz. Eşimi de alıp giderim. Onlar bize gelir. Hepsiyle birlikte aile ortamındayız."