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Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Amatör Lig'de futbolcularını tokatlayan teknik direktör...

Amatör Lig'de Meysuspor teknik direktörü 'un soyunma odasında oyuncularını tokatladığı görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından teknik direktörün lisansının iptal edilmesi ve futboldan men edilmesi istendi.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 11:09
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Amatör Lig'de futbolcularını tokatlayan teknik direktör...

Amatör Lig'de skandal... Kayseri Meysuspor'da görev yapan sözde teknik direktör Halit Kurt, mağlubiyetin ardından soyunma odasında oyuncularını ağza alınmayacak küfürler eşliğinde teker teker tokatladı.

11 yıldır amatör antrenör olarak görev yapan Kurt'un haddini aşıp yaptığı şiddet gösterisi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada büyük tepki alan Kurt'un lisansının ne ceza alacağı merak konusu...

İŞTE O SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

Soyunma odasında skandal görüntüler! Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında futbolcularını böyle dövdü!

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Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Amatör Lig'de futbolcularını tokatlayan teknik direktör...
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