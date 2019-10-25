TPFD, tokatçı antrenör için harekete geçti

Futbolculara attığı tokat ile sosyal medyada gündem olan antrenör Halit Kurt için Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) harekete geçti. TPFD, futbolculara yapılan şiddet olayının yakın takipçisi olacağını açıkladı.

Konuyla ilgili Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden yapılan açıklamada, "3 yıl önce 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor 19 Yaş Altı Takımı'nda oynayan futbolcu kardeşlerimizin yaşadığı ve asla tasvip edilemeyecek futbolcuya şiddet olayının yakın takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Konuyla ilgili şu anda farklı takımlarda oynayan o dönemki Kayseri Meysusporlu futbolcu kardeşlerimiz ile iletişime geçmiş bulunmakta ve olayı TFF'ye şikayet ederek hukuki boyuta taşımak konusunda girişimlerimizin başladığını belirtmek isteriz. Halen Kayseri Meysuspor'da antrenörlük yapan şahsın asla tasvip edilmeyecek bu tip eğitmen davranışları sergilemesinin spor ahlakı ile bağdaşmadığını ve bir daha yaşanmaması için gereken girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz" denildi.

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