Ali Koç'tan Yüksek Divan Kurulu toplantısında hain FETÖ kumpası açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 3 Temmuz'da yapılan hain FETÖ kumpasına değindi. Ali Koç şunları söyledi:

"Fenerbahçe, hukukun üstünlüğüne ve adalete inanır. 3 Temmuz'da yapılan hain FETÖ kumpasında dostumuz da düşmanımız da bu tavrı en iyi şekilde gördü. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın önderliğinde camia olarak en yalnız kaldığımız dönemde mücadele ederek çıktık. FETÖ'ye direnme noktamızda da ülkemizde öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Mağduriyetimizden sportif olarak avantaj sağlayanlar oldu. Biz adalete güveniyoruz."

"3 Temmuz'da camiamıza hain bir FETÖ kumpası yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz bu alçak örgüte boyun eğmedik. Sayın Cumhurbaşkanı da FETÖ kumpası sırasında dik durdu ve FETÖ'ye karşı büyük bir mücadele yürüttü."

Ali Koç Yüksek Divan K.urulu Toplantısı'nda hain FETÖ kumpası hakkında konuştu

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